Poznato kada nas čeka zahlađenje: Oglasio se RHMZ, ovo je prognoza za naredne dane

Do kraja dana u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplije, a promenlјiva oblačnost se očekuje uglavnom na istoku i u planinskim predelima.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 27 do 31 stepena, piše Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ), pa najavljuje kakvo nas vreme očekuje i narednih dana. U utorak (02.09.) sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Uveče postepeno umereno naoblačenje sa zapada, koje će tokom noći na severu ponegde usloviti kišu i plјuskove s grmlјavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i