“SEĆANJE JEDNOG PROFESORA – POLA VEKA OD PRVOG ČASA DR VOJISLAVA ANDRIĆA U VALJEVSKOJ GIMNAZIJI: “Specifičan, radoznao i slobodouman duh Valjevske gimnazije se ne može uništiti”

Nekadašnji učenik, dugogodišnji profesor i direktor Valjevske gimnazije, dr Vojislav Andrić, priseća se svog prvog dana na profesorskoj poziciji i kako je izgledao taj ponedeljak, 1. septembar 1975. godine – trenutak kada je prvi put u Valjevsku gimnaziju kročio kao profesor, trenutak koji je označio početak njegovog pedesetogodišnjeg posvećenog rada (u) obrazovanju. Tačno pola veka nakon što je prvi put ušao u učionicu ovdašnje Gimnazije kao profesor matematike,