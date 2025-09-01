Ko je kriv za ovakav svet?

Bilo da su religiozni, politički, ili bilo kakvi drugi, narativi nas oblikuju, ali nam i daju lažni utisak da možemo jednostavno da objasnimo svet

Život je komplikovan, svet isto. Promene se dešavaju brzo, a interakcija sa društvenim vrednostima i društvom u celini proizvodi individuu, pa samim tim i naše želje, probleme i stremljenja. Teško je prihvatiti da ne znamo šta će se dogoditi, i baš zbog toga nas opseda ideja potpunog objašnjenja sveta. Kada bismo samo mogli svet da stavimo u jednu perspektivu i sve objasnimo, sve bi lakše bilo. Baš zato je problem u tome što se mnogobrojni lični problemi prikrivaju