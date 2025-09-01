Vučić sa Sijem i Putinom u Pekingu: Poseta Kini usred političke krize

Aleksandar Vučić odlazi u Kinu na obeležavanje 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, gde će razgovarati sa predsednicima Kine i Rusije, dok analitičari upozoravaju da odlazak dolazi u osetljivom trenutku za Srbiju

Pre pet i po godina, krajem 2019. godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, progovorio je kineski jezik. U video poruci koju je objavio na Instagramu tada na kineskom, potvrdio je odlazak u Kinu u aprilu naredne godine. Usledila je pandemija virusa korona, pa posete nije bilo, ali su predsednici Kine i Srbije tada razgovarali telefonom. Vučić je u godinama koje su usledile nekoliko puta boravio u zvaničnoj poseti ovoj zemlji, a sada najavljuje novi put.