Buknuo požar u Sremčici, ima mrtvih! Užas se desio noćas u 2

Jedna osoba je preminula od povreda zadobijenih u požaru koji je noćas, nekih 2 sata iza ponoći, izbio u Sremčici, u Ulici Žila Verna.

U požaru su povređene tri osobe star 27, 49 i 55 godina. Oni su, zbog trovanja ugljen-monoksidom, ambulantnim vozilom Hitne pomoći prebačeni na VMA. Nažalost, konstatovana je smrt kod pacijenta starog 55 godina, navodi Telegraf. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do izbijanja požara. Uskoro Opširnije na Alo.rs