Direktor kompanije Nesle dobio otkaz zbog veze sa koleginicom

BBC News pre 32 minuta | Priti Mistri - BBC Njuz

Getty Images Loran Freše, dosadašnji izvršni direktor kompanije Nesle

Kompanija Nesle (Nestle) razrešila je dužnosti generalnog direktora posle svega godinu dana, zbog neprijavljene romantične veze sa zaposlenom koja mu je bila podređena.

Švajcarski prehrambreni gigant Nestle, poznat po čokoladicama Kit Ket i kapsulama za kafu Nespreso, saopštio je da je Loran Freše razrešen dužnosti posle interne istrage koju su vodili predsednik Upravnog odbora i glavni nezavisni direktor kompanije.

BBC saznaje da je istraga pokrenuta na osnovu prijave podnete preko kompanijskog kanala za uzbunjivače.

„Ova odluka je bila neophodna. Vrednosti i principi korporativnog upravljanja temelj su naše kompanije.

„Zahvaljujem se Loranu na posvećenom rada", rekao je Pol Bulke, predsednik Upravnog odbora Neslea.

BBC saznaje da je Loran Freše otpušten zbog romantične veze sa zaposlenom koja nije bila član izvršnog odbora.

Istraga je pokrenuta jer je ta veza predstavljala sukob interesa, navodi se u izveštaju.

Pored predsednika Upravnog odbora, Pola Bulkea, istragu je nadgledao i nezavisni direktor Pablo Isla, bivši izvršni direktor Inditeksa, uz podršku nezavisnih spoljnih pravnih savetnika.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, zabrinutost u vezi sa Frešeovom ljubavnom vezom prvi put je izražena početkom ove godine, ali je tadašnjom internom istragom zaključeno da optužbe nisu osnovane.

Međutim, pritužbe su se nastavile, a Nesle je pokrenuo novu istragu, ovog puta uz pomoć spoljnih savetnika, posle koje su navodi potvrđeni.

„Ova odluka pokazuje da ozbiljno pristupamo svim tužbama i istragama", izjavio je portparol Nestea.

Freše je gotovo 40 godina bio u kompaniji, a na mesto globalnog izvršnog direktora postavljen je u septembru prošle godine, kada je nasledio Marka Šnajdera.

Kompanija je saopštila da neće dobiti otpremninu.

Filip Navratil koji je u kompaniji od 2001. godine, imenovan je za njegovog naslednika.

Pol Bulke je poručio da ova promena neće uticati na strategiju kompanije niti na njen poslovni učinak.

„Ne menjamo pravac i ne smanjujemo tempo", dodao je.

Bulke je trebalo da se povuče sa mesta predsednika odbora sledeće godine, a aako njegov naslednik predložen je Pablo Isla.

Nesle nije jedina kompanija koja se suočila sa sličnim skandalima.

Izvršni direktor Bernard Luni podneo je ostavku pošto je priznao da nije bio potpuno otvoren i iskren u vezi sa ličnim odnosima na radnom mestu.

Stiv Isterbruk, bivši direktor Mekdonaldsa, otpušten je 2019. godine zbog veze sa zaposlenom.

Kasnije je otkriveno da je bio u vezi sa još tri koleginice.

U početku je dobio otpremninu vrednu 105 miliona dolara, koju je kasnije vratio, a 2023. godine američki finansijski regulator ga je kaznio sa 400.000 dolara zbog obmanjivanja investitora.

Isterbruk je platio kaznu bez priznanja ili negiranja krivice.

Veliku pažnju ovog leta izazvao je i slučaj dvoje visokih službenika u američkoj tehnološkoj kompaniji Astronomer.

Tokom koncerta grupe Koldplej (Coldplay) njih dvoje je uhvatila kamera i tu sliku je prenela na veliki ekran.

Skušali su pesme grupe zagljeni, a kada su shvatili da ih svi iz publike posmatraju, brzo su se odvojili i od sramote sakrili.

Ispostavilo se da je reč o izvršnom direktoru kompanije Endiju Bajronu i šefici odeljenja kadrovske službe Kristin Kabot.

Oboje su bili u braku, ali ne jedno sa drugim.

Taj snimak je potom masovno deljen na društvenim mrežama, a doveo je ne samo do suspenzije na radnim mestima, već i najavljenim razvodima.

(BBC News, 09.02.2025)