Tenkovi, turizam i poziranje fotografima: Zašto su Kim Džong Un, Putin i Vučić u Pekingu

KREMLIN POOL/POOL/EPA/Shutterstock

U masovnoj demonstraciji vojne sile 3. septembra, nuklearni projektili i tenkovi prelaziće preko trga Tjenanmen u Pekingu, dok će borbeni lovci pete generacije špartati nebom.

Ali na paradi za kineski Dan pobede, mnoge oči neće biti uperene u borbenu tehnologiju, već u severnokorejskog lidera Kima Džonga Una i ruskog predsednika Vladimira Putina, koji će prisustvovati događaju kao gosti predsednika Sija Đinpinga.

Biće tamo i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Sastaće se sa predsednicima Kine i Rusije, kao i sa drugim visokim kineskim zvaničnicima i predstavnicima velikih kompanija, saopšteno je iz kabineta predsednika Srbije.

Si Điping je posetio Srbiju u maju 2024., prethodno i 2016. godine, što je bila prva poseta predsednika Kine Srbiji posle 32 godine i tada je potpisana Deklaracija o strateškom partnerstvu.

U maju 2024. godine, tokom posete Sija Srbiji, dvojica predsednika su potpisali Zajedničku izjavu o produbljivanju i podizanju sveuobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću.

Putin i Kim Džong Un poslednjih godina su retko odlazili u inostranstvo, a ruski lider je jedan od retkih presedana napravio kada se u avgustu sa Donaldom Trampom na Aljasci.

Šta nam onda njihovo pojavljivanje na događaju koji obeležava 80. godišnjicu od okončanja Drugog svetskog rata u Kini govori o odnosu Kine, Rusije i Severne Koreje i njihovim planovima za budućnost?

Stručnjaci iz BBC-jevih servisa na korejskom, ruskom i kineskom jeziku daju nam njihova mišljenja o paradi.

Korejski prestiž i turizam

„Susret Kima i Sija biće njihov prvi za skoro šest godina“, kaže Džuna Mun iz BBC njuza na korejskom.

„Kim je poslednji put posetio Kinu pre nego što je otišao na Hanojski samit 2019. godine da bi se sastao sa predsednikom Donaldom Trampom tokom njegovog prvog mandata, a Si je posetio Pjongjang kasnije iste godine.“

Ovaj događaj predstavljaće nekoliko prvih instanci - to će, na primer, biti prvi put da će lideri Severne Koreje, Kine i Rusije biti viđeni zajedno.

To je neobično za skorašnje severnokorejske vođe, jer su se i Kim Džong Un i njegov otac i prethodnik Kim Džong Il ograničili na diplomatske susrete jedan na jedan.

Primetno je da će ovo biti prvi put da je neki severnokorejski vođa prisustvovati kineskoj vojnoj paradi od 1959. godine.

„Ova poseta stiže u vreme kad se Severna Koreja suočava sa ekonomskim nedaćama i priprema za ključne političke godišnjice, zbog čega joj je kineska pomoć od ključne važnosti“, kaže Mun, ukazujući na skok cena pirinča u zemlji.

Kim Džong Un će želeti da osigura da će pomoć iz Kine značiti da će oktobarska 80. godišnjica od osnivanja Radničke partije Severne Koreje - i deveti kongres partije očekivan naredne godine - biti obeleženi grandiozno umesto štedljivo.

AFP via Getty Images Vladimir Putin i Kim Džong Un ponovo će se susresti u Pekingu

Ali Severna Koreja ima još jedan neočekivani ekonomski problem koji više zahteva kinesku pomoć.

„Pjongjang se nada da će privući veliki broj kineskih turista u nedavno otvorenu zonu obalskog odmarališta Vonsan-Kalma“, kaže Mun, „što će zahtevati blagoslov Komunističke partije Kine.“

Ali putovanje lidera Severne Koreje imaće mnogo već značenje od pukog obezbeđivanja novca.

Kim obično voli da žonglira vlastiti odnos sa liderima iz Moskve i Pekinga - da ne bi previše zavisio ni od jednog.

Ovaj događaj će mu pružiti retku priliku da bude viđen sa obojicom.

„Svrstavši se uz Sija i Putina, Kim želi da se predstavi kao ravnopravan sa supersilama i da signalizira centralnost Severne Koreje u potencijalnoj osovini Kina-Rusija-Severna Koreja", kaže Mun.

Kim Džong Un bi čak mogao da se nada da će predsednik Si Đinping prisustvovati proslavama severnokorejske Radničke partije u oktobru.

To izdiglo Kimov status i kod kuće i u inostranstvu.

Šta to znači za suseda Severne Koreje, Južnu Koreju?

„Kimova poseta takođe se naširoko tumači kao strateška protivteža sve tešnjoj saradnji između Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Japana", kaže Mun, „što je znak da je Pjongjang spreman da produbi trosmerno svrstavanje uz Kinu i Rusiju."

„Ako Kimova poseta za Dan pobede bude ojačala saradnju Severne Koreje, Kine i Rusije, implikacije za bezbednosno okruženje Južne Koreje mogle bi da budu brutalne", kaže Mun.

„Opasnost od čvršće, mada nezvanične, saradnje Pjongjanga, Pekinga i Moskve na oružanim sistemima, vojnoj tehnologiji, obaveštajnom radu i logistici postojano se pojačava."

Rusija ponovo na svetskoj sceni

Poziv u Peking, ubrzo posle susreta sa Trampom na Aljasci, „muzika je za uši Vladimira Putina", kaže Aleksej Kalmikov iz BBC njuza na ruskom.

„Rusija je godinama raznim sankcijama bila odsecana od zapadnog sveta zbog invazije na Ukrajinu", dodaje on.

„Putin, nekada ravnopravni sagovornik za stolom G7, postao je izgnanik sa nalogom Međunarodnog krivičnog suda za njegovo hapšenje.

„Ali sada, neposredno jedna za drugom, dve velike svetske sile rasprostrle su crveni tepih za njega.

„Sve donedavno, ruske vlasti nisu mogli ni da sanjaju o takvom uspehu na međunarodnoj sceni“, kaže Kalmikov.

„A sada je to realnost."

Getty Images Prisustvovanje paradi u Pekingu biće još jedan podstrek međunarodnom položaju predsednika Putina posle sastanka na Aljasci sa predsednikom Trampom

Prisustvovanje paradi u Pekingu ne samo da će učvrstiti njegov međunarodni položaj, već će takođe razuveriti ruski narod u vezi za međunarodnim položajem čitave zemlje.

„Brojna rukovanja, prijateljski zagrljaji i crveni tepisi trebalo bi da pokažu ruskoj javnosti da Moskva nije Pekingov mlađi partner, već da mu je sasvim ravnopravna", kaže Kalmikov.

Pored ličnih odnosa, kineska parada za Dan pobede posedovaće još jedan ključni aspekt, koji će obeležiti 80. godišnjicu japanske predaje u Drugom svetskom ratu i okončanje sukoba.

„Demonstracija sile u Kini poslaće važan signal ostatku sveta: Globalni jug je ujedinjen oko Sija i Putina, i to je sila koja se ne sme ignorisati", kaže Kalmikov.

Još jedna ključna poruka biće poslata Beloj kući, signalizirajući da je bilo koji pokušaj da se unese raskol između Moskve i Pekinga osuđen na propast.

„'Neograničeno prijateljstvo' Rusije i Kine je i te kako živo i zdravo“, kaže Kalmikov.

Putin u Pekingu: 'Neverovatan nivo' odnosa Rusije i Kine

Reuters Kineska i ruska delegacija, predvođena Sijem i Putinom, na sastanku u Pekingu

U predvečerje vojne parade, tokom bilateralnog susreta, Putin je pozdravio odnose Rusije i KIne rekavši da su na do sada „nezabelženom nivou".

Dodao je da njihova „bliska komunikacija odražava stratešku prirodu rusko-kineskih veza".

„Dragi prijatelju, i ja i cela ruska delegacija smo srećni što se ponovo sastajemo sa našim kineskim prijateljima i kolegama", rekao je Putin Siju, prema videu objavljenom na zvaničnoj aplikaciji Kremlja za razmenu poruka Telegram.

„Naša bliska komunikacija odražava stratešku prirodu odnosa Rusije i Kine, koji su na neviđeno visokom nivou.

„Uvek smo bili zajedno, i ostajemo zajedno", dodao je Putin.

Si je rekao Putinu da su „odnosi Kine i Rusije izdržali test međunarodnih promena".

Peking spreman da sarađuje sa Moskvom kako bi „promovisao izgradnju pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja", dodao je kineski predsednik.

Kina demonstrira vojnu silu

Getty Images Vojna mehanizacija izložena na kineskoj paradi za Dan pobede za 70. godišnjicu 2015. godine

Na paradi će Kina želeti da demonstrira svetu da je moderna, globalna vojna sila.

„Kineski zvaničnici su najavili da će 70-minutna parada predstaviti novu generaciju oružja Narodnooslobodilačke vojske, u koju spadaju i napredni nadzvučni, vazduhoplovni i raketni odbrambeni sistemi i strateški projektili, svi izabrani iz aktuelne kineske glavne borbene opreme", piše BBC njuz na kineskom.

Pred sam događaj, vladin portparol je rekao da će prvi put moći da se vidi pozamašna količina nove opreme.

To će svakako privući pažnju čitavog sveta dok, prema Biltenu atomskih naučnika, Kina trenutno proširuje i modernizuje nuklearna oružja brže nego bilo koja druga zemlja na svetu.

Na diplomatskom frontu, Kina će imati manje problema sa spiskom gostiju nego na prethodnim događajima.

Međunarodni krivični sud (MKS) je objavio nalog za hapšenje Putina, a Peking je prethodno bio osuđivan zato što je pozivao goste koje traži MKS na događaje kao što je ovaj.

Ali odluka Trampa da pozove ruskog lidera na Aljasku pre nekoliko nedelja otežaće kritike na račun Kine, kažu iz BBC njuz na kineskom, nakon što su „američki vojnici razmotali crveni tepih za Putina".

I nije bitno samo ko prisustvuje - takođe je važno i koga tu neće biti.

Na istoj paradi pre 10 godina, predsednik tada vladajuće tajvanske stranke KMT bio je istaknuti gost.

To se desilo „tokom perioda medenog meseca u odnosima preko moreuza", kaže BBC njuz na kineskom.

Ali od 2016. godine, Tajvanom vlada Demokratska napredna stranka, koja obično ima hladnije odnose sa Pekingom.

Delimično u odgovor na kinesko gušenje pobune u Hong Kongu, „Tajvan je izdao zabranu da državni zvaničnici putuju u Peking na vojnu paradu“, kaže BBC njuz na kineskom.

Kao posledica toga, nijedan tajvanski predstavnik neće biti među 26 šefova država od kojih se očekuje da prisustvuju događaju.

