Vučić obišao radove na Ekspu: "Verujem da ćemo završiti do septembra 2026. godine" (foto)

Blic pre 39 minuta
Vučić obišao radove na Ekspu: "Verujem da ćemo završiti do septembra 2026. godine" (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu projekta Ekspo sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim i tom prilikom poručio da Ekspo polako postaje grad u gradu, koji će biti završen do septembra.

Vučić je na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" naveo da je reč o najvećem gradilištu u ovom delu Evrope i istakao da se prostire na 110 hektara. "Najveće gradilište u ovom delu Evrope koje se prostire na više od 110 hektara i ponos Srbije - Ekspo, polako postaje grad u gradu, koji verujem da ćemo da završimo do septembra. Već se vide obrisi sedam Ekspo hala i to daje potpuno drugačiju sliku ovog dela gradilišta", naveo je Vučić. Predsednik je istakao da je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

RTV pre 39 minuta
Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

NIN pre 14 minuta
Vučić sa Malim obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

Vučić sa Malim obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

RTS pre 4 minuta
Vučić i Mali na gradilištu: EXPO polako postaje grad u gradu FOTO

Vučić i Mali na gradilištu: EXPO polako postaje grad u gradu FOTO

B92 pre 39 minuta
Vučić: Za nekoliko dana otvaranje deonice auto-puta od Vrnjačke Banje do Vrbe

Vučić: Za nekoliko dana otvaranje deonice auto-puta od Vrnjačke Banje do Vrbe

Vesti online pre 1 sat
Mali sa Vučićem na gradilištu Ekspa: Ne brojimo koliko puta smo obišli radnike (FOTO)

Mali sa Vučićem na gradilištu Ekspa: Ne brojimo koliko puta smo obišli radnike (FOTO)

Euronews pre 1 sat
Vučić obišao radove na Ekspu: Ozbiljno se spremamo za najvažniju svetsku manifestaciju 2027. godine (FOTO)

Vučić obišao radove na Ekspu: Ozbiljno se spremamo za najvažniju svetsku manifestaciju 2027. godine (FOTO)

Euronews pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

EBRD: Naše investicije u Srbiji dostigle 10 milijardi evra

EBRD: Naše investicije u Srbiji dostigle 10 milijardi evra

Nova ekonomija pre 24 minuta
Koliko će nas koštati za gas?

Koliko će nas koštati za gas?

Nova ekonomija pre 19 minuta
Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

NIN pre 14 minuta
Fond PIO: Donet novi pravilnik o društvenom standardu penzionera

Fond PIO: Donet novi pravilnik o društvenom standardu penzionera

RTV pre 9 minuta
Investicije EBRD u Srbiji premašile deset milijardi evra

Investicije EBRD u Srbiji premašile deset milijardi evra

Danas pre 9 minuta