Vučić obišao najveće gradilište u ovom delu Evrope: Verujem da će radovi na Ekspu biti završeni do septembra 2026.

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu projekta Ekspo sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim i tom prilikom poručio da Ekspo polako postaje grad u gradu, koji će biti završen do septembra.

Vučić je na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" naveo da je reč o najvećem gradilištu u ovom delu Evrope i istakao da se prostire na 110 hektara. Najveće gradilište u ovom delu Evrope koje se prostire na više od 110 hektara i ponos Srbije - Ekspo, polako postaje grad u gradu, koji verujem da ćemo da završimo do septembra. Već se vide obrisi sedam Ekspo hala i to daje potpuno drugačiju sliku ovog dela gradilišta, naveo je Vučić. Predsednik Srbije je istakao da je
