Mali sa Vučićem na gradilištu Ekspa: Ne brojimo koliko puta smo obišli radnike (FOTO)

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali obišao je danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem Ekspo gradilište u Surčinu i izjavio da više ni ne broji koliko puta su obišli radnike, proverili kako napreduju radovi, kako se radi i gradi na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope. "Pred nama je 2026. godina, u kojoj ćemo nastaviti da poboljšavamo životni standard građana Srbije i da realizujemo projekte širom naše zemlje, a koji će, takođe,