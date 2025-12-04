Vučić obišao radove na Ekspu: Ozbiljno se spremamo za najvažniju svetsku manifestaciju 2027. godine (FOTO)

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić obišao radove na Ekspu: Ozbiljno se spremamo za najvažniju svetsku manifestaciju 2027. godine (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu projekta EXPO sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim.

Predsednik Srbije oglasio se na svom profilu na Instagramu. "Najveće gradilište u ovom delu Evrope koje se prostire na preko 110 hektara i ponos Srbije- EXPO, polako postaje grad u gradu, koji verujem da ćemo da završimo do septembra. Već se vide obrisi sedam EXPO hala i to daje potpuno drugačiju sliku ovog dela gradilišta", napisao je Vučić. Dodao je da je ponosan na Srbiju i srećan što se vide rezultati neumornog rada, truda i velikog zalaganja oko 3.800 radnika
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić obišao radove na Ekspu: "Verujem da ćemo završiti do septembra 2026. godine"

Vučić obišao radove na Ekspu: "Verujem da ćemo završiti do septembra 2026. godine"

Blic pre 10 minuta
Vučić sa Malim obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

Vučić sa Malim obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

RTS pre 4 sati
Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

RTV pre 6 sati
Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

NIN pre 6 sati
Vučić obišao najveće gradilište u ovom delu Evrope: Verujem da će radovi na Ekspu biti završeni do septembra 2026.

Vučić obišao najveće gradilište u ovom delu Evrope: Verujem da će radovi na Ekspu biti završeni do septembra 2026.

Dnevnik pre 5 sati
Vučić i Mali na gradilištu: EXPO polako postaje grad u gradu FOTO

Vučić i Mali na gradilištu: EXPO polako postaje grad u gradu FOTO

B92 pre 6 sati
Vučić: Za nekoliko dana otvaranje deonice auto-puta od Vrnjačke Banje do Vrbe

Vučić: Za nekoliko dana otvaranje deonice auto-puta od Vrnjačke Banje do Vrbe

Vesti online pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeSiniša MaliEXPO

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD produžile dozvolu za rad za inostrane ćerke kompanije Lukoil

SAD produžile dozvolu za rad za inostrane ćerke kompanije Lukoil

Danas pre 4 sati
Vučić: Očekujemo potpisivanjee kratkoročnog ugovora o gasu

Vučić: Očekujemo potpisivanjee kratkoročnog ugovora o gasu

Danas pre 3 sata
Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

Vučić: Nikad nisam lagao, sledeća godina možda najbolja u našoj istoriji - izbori u maju ili decembru

N1 Info pre 10 minuta
Mađarska kompanija MOL zainteresovana za imovinu Lukoila, tvrde izvori

Mađarska kompanija MOL zainteresovana za imovinu Lukoila, tvrde izvori

Slobodna Evropa pre 30 minuta
Vučić obišao radove na Ekspu: "Verujem da ćemo završiti do septembra 2026. godine"

Vučić obišao radove na Ekspu: "Verujem da ćemo završiti do septembra 2026. godine"

Blic pre 10 minuta