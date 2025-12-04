Vučić obišao radove na Ekspu: Ozbiljno se spremamo za najvažniju svetsku manifestaciju 2027. godine (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu projekta EXPO sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim.

Predsednik Srbije oglasio se na svom profilu na Instagramu. "Najveće gradilište u ovom delu Evrope koje se prostire na preko 110 hektara i ponos Srbije- EXPO, polako postaje grad u gradu, koji verujem da ćemo da završimo do septembra. Već se vide obrisi sedam EXPO hala i to daje potpuno drugačiju sliku ovog dela gradilišta", napisao je Vučić. Dodao je da je ponosan na Srbiju i srećan što se vide rezultati neumornog rada, truda i velikog zalaganja oko 3.800 radnika