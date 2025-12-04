Vučić obišao radove na Ekspu: Verujem da ćemo završiti do septembra 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu projekta Ekspo sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim i tom prilikom poručio da Ekspo polako postaje grad u gradu, koji će biti završen do septembra.

Vučić je na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" naveo da je reč o najvećem gradilištu u ovom delu Evrope i istakao da se prostire na 110 hektara. "Najveće gradilište u ovom delu Evrope koje se prostire na više od 110 hektara i ponos Srbije - Ekspo, polako postaje grad u gradu, koji verujem da ćemo da završimo do septembra. Već se vide obrisi sedam Ekspo hala i to daje potpuno drugačiju sliku ovog dela gradilišta", naveo je Aleksandar Vučić. Predsednik je istakao