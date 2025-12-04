Đedović Handanović sa predstavnicima naftnih kompanija: "Situacija se prati na dnevnom nivou i menja iz časa u čas"

U Srbiju već gotovo dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, a da građani i privreda to nisu osetili, činimo i činićemo sve da tako i ostane, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima kompanija "MOL Srbija", "OMV Srbija" i "EKO Srbija", "Knez Petrol" koje su, uz NIS, najveći snabdevači naftnim derivatima, o obezbeđivanju sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta. U izjavi posle sastanka, ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović je rekla da nastavljaju sa preduzimanjem svih mera da se obezbedi sigurno snabdevanje domaćeg tržišta. "U tom smislu, posebno je važna finalizacija