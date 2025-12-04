Đedović Handanović sa naftnim kompanijama: „Priprema se Akcioni plan za sigurno snabdevanje tržišta naftnim derivatima“…

Ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović Handanović, održala je sastanak sa predstavnicima naftnih kompanija MOL Srbija, OMV Srbija, EKO Srbija i Knez Petrol, koje su, uz Naftnu industriju Srbije (NIS), ključni snabdevači derivatima na domaćem tržištu.

Tema razgovora bilo je obezbeđivanje sigurnog snabdevanja tržišta naftnim derivatima. Ministarka je istakla da se nastavlja sa preduzimanjem svih mera kako bi se osiguralo sigurno snabdevanje. Poseban akcenat stavljen je na finalizaciju Akcionog plana za ublažavanje i otklanjanje posledica poremećaja u snabdevanju naftom i derivatima nafte. Ključna uloga ovog plana je definisanje koraka i procedura za stavljanje obaveznih rezervi naftnih derivata na tržište.