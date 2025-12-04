Ministarka Đedović Handanović razgovarala sa najvećim trgovcima nafte

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima naftnih kompanija MOL Srbija, OMV Srbija i EKO Srbija i Knez Petrol, koje su, uz Naftnu industriju Srbije (NIS), najveći snabdevači naftnim derivatima, o obezbeđivanju sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta, saopštilo je danas njeno Ministarstvo. „Nastavljamo da preduzimamo sve mere da obezbedimo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta. U tom smislu, posebno je važna