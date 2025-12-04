Srbija bez kapi sirove nafte dva meseca, ali guramo: Ministarka energetike

BBC News pre 1 sat

Hoće li biti dovoljno goriva na benzinskim pumpama i preti li Srbiji kolaps, glavno je pitanje koje muči ljude zbog neizvesne sudbine Naftne industrije Srbije (NIS), kompanije pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva.

„U Srbiju već gotovo dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, ali građani i privreda to nisu osetili.

„Činimo i činićemo sve da tako ostane, sve dok se situacija sa NIS-om ne reši i rafinerija u Pančevu ne počne ponovo proizvodnju", izjavila je ministarka energetike Dubravka Handanović Đurović posle sastanka sa predstavnicima drugih kompanija koje isporučuju naftne derivate na pumpama.

Slično kažu i iz ruske kompanije Gaspromnjeft, većinskog vlasnika NIS-a, žile kucavice celokupne srpske privrede.

„Trenutno je srpsko tržište snabdeveno naftnim derivatima u potrebnim količinama.

„NIS nastavlja da proizvodi naftu, što mu omogućava da akumulira određene rezerve sirovina", piše u saopštenju na sajtu Gaspromnjefta od 3. decembra.

Kriza oko NIS-a traje mesecima, a pojačana je odlukom američkih vlasti da ne daju licencu za nastavak rada kompanije.

Samim tim i rafinerije u Pančevu gde se prerađuje nafta, a koja je u vlasništvu NIS-a.

Amerikanci traže da se Rusi izađu iz vlasništva u NIS-u, a navodno su u toku pregovori o kupoprodaji udela sa nekoliko zainteresovanih strana.

Ipak, osim zvaničnika mađarske vlade, koji je rekao da MOL pregovara sa Rusima, za sada nema potvrda o drugim kompanijama, kao ni mogućnosti da Srbija otkupi ruski udeo u NIS-u.

Ako NIS bude isključen iz platnog prometa, što je najavljeno iz Narodne banke Srbije, korisnici neće moći da plaćaju gorivo na NIS-ovim pumpama ni gotovinom, pošto je prethodno ukinuto i plaćanje kreditnim karticama.

To bi moglo da dovede i do prestanka rada stotina pumpi NIS-a, ali i Lukoila, druge ruske kompanije pod američkim sankcijama koja posluje u Srbiji.

Izostanak licence NIS-u ne znači da će u Srbiji doći do nestašice goriva, samo će potrošači morati da ga nabavljaju na benzinskim stanicama koje ne pripadaju NIS-u i Gaspromu, rekao je predsednik države Aleksandar Vučić ranije ove nedelje.

Posle razgovora sa predstavnicima kompanija MOL Srbija, OMV Srbija, EKO Srbija i Knez Petrol koje su, uz NIS, najveći snabdevači naftnim derivatima, ministarka je 4. decembra rekla i da se preduzimaju sve mere da se obezbedi sigurno snabdevanje domaćeg tržišta.

Srpski zvaničnici nezadovoljni su i što je, kako kažu, hrvatski Jadranski naftovod (JANAF), čije je poslovanje umnogome zavisno od saradnje sa NIS-om, odbio da dostavi sirovu naftu za srpske robne rezerve.

„Oni (JANAF) nisu želeli da poveruju da mi to nećemo dati NIS-u.

„Odbili su i da oni i Amerikanci imaju posmatrače i kontrolišu kuda ide ta nafta", rekao je Vučić 2. decembra.

'NIS ostaje u platnom prometu bar do 7. decembra': Vučić

Država Srbija dogovorila je sa Narodnom bankom Srbije (NBS) i privatnim bankama da se NIS-u obezbedi mogućnost platnog prometa do kraja nedelje (do 7. decembra), čak i po cenu rizika da zemlja zapadne pod američke sankcije, rekao je Vučić 2. decembra.

„NIS ima dovoljno vremena da isplati zaposlene i dobavljače, da pripremi zaposlene.

„Posle toga ćemo odlučivati dan za danom", rekao je Vučić, ne precizirajući kada će NIS biti isključen iz platnog prometa.

'Opasnost od sekundarnih sankcija'

Obustavljanje proizvodnje u rafineriji u Pančevu, jednoj od najvećih u regionu, najdramatičniji je korak krize u energetskom sektoru koja traje od početka oktobra 2025. godine.

Ako Rafinerija nafte Pančevo prestane da radi, sve što proizvodi za tržište Srbije bi moralo da se uvozi, izjavio je ranije Gojko Šarac, inženjer u naftnoj industriji, za BBC na srpskom.

Amerika je u oktobru uvela sankcije NIS-u, arteriji celokupnog privrednog života zemlje, jer je većinski u ruskom vlasništvu, u nameri da, obrazlažu, ograniče prihode kojim Moskva finansira rat u Ukrajini.

Ruski vlasnici - Gaspromnjeft i Intelidžens - pristali su da prodaju njihov deo, koji iznosi 56,15 odsto, rekla je nedavno ministarka Dubravka Đedović Handanović.

Međutim, nekoliko dana kasnije, Vučić je rekao da Rusi za sada ne žele da prodaju udeo u NIS-u.

„Nedvosmisleno je da Rusi ne žele da prodaju i da im se ne prodaje i to je njihovo pravo - oni su vlasnici, ali mi imamo mnogo muka sa tim", rekao je.

Dok je NIS u platnom prometu, postoji rizik da Srbija potpadne pod takozvane sekundarne sankcije.

Posledice bi bile katastrofalne, jer bi funkcionisanje zemlje bilo ugroženo.

„Narodna banka Srbije, kao i sve druge poslovne banke koje rade sa NIS-om, mogle bi da budu predmet sekundarnih sankcija.

„To znači da može da dođe do obustave platnog prometa, usluga prema stanovništvu, prestanak funkcionisanja platnih kartica, izdavanja kredita“, rekao je Vučić.

Reuters Rafinerija nafte u Pančevu

Narodna banka Srbije ranije je saopštila da će, ako NIS ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti platni promet sa kompanijom, kako stabilnost domaćeg finansijskog sistema ne bi bila dovedena u pitanje.

„Ako odbiju (izdavanje licence NIS-u), biće ugroženo funkcionisanje zdravstvenog sistema, pre svega hitne pomoći, što je od suštinskog značaja", kaže Vučić.

„Biće ugroženi i trgovinski lanci, proizvodnja struje, kako u privredi, tako u domaćinstvima, biće ugroženo i funkcionisanje toplana, tako da se u kućama očekuje temperatura niža od očekivane.

„Opšta bezbednost bi mogla da bude manja zbog otežanog funkcionisanja policije, kompletnog transportnog sistema“, rekao je Vučić.

Rok Rusima 50 dana da reše pitanje vlasništva u NIS-u

Vlada Srbije je 24. novembra održala vanrednu sednicu o energetskoj situaciji u zemlji, a poruka je bila da građani ne treba da brinu.

„Neki u vladi su bili za nacionalizaciju (NIS-a), a ja sam bio protiv. Na kraju je vlada, nadam se jednoglasno, usvojila moj predlog", rekao je Vučić.

On se i do sada protivio nacionalizaciji, državnoj meri oduzimanja imovine drugima - u ovom slučaju Rusima.

„Da otimamo nečiju imovinu, ne dolazi u obzir", ponovio je više puta.

Međutim, sada je donekle revidirao stav - dao je Rusima 50 dana da reše pitanje njihovog vlasništva u NIS-u.

„Svako pismo upućeno OFAK-u (Amerikancima) koje je Rusija potpisala, to je i Srbija uradila.

„Nisu nas baš mnogo konsultovali oko tih pisama, ali smo prihvatili sve što su tražili.

„Moja ideja je da damo određeno vreme ruskoj strani. Sankcije su uvedene tek 9. oktobra, a tada smo formalno obavešteni da se traži promena vlasništva", istakao je predsednik Srbije.

Ako posle 50 dana, odnosno do 15. februara, ne dođe do kupoprodajnog ugovora, Srbija će uvesti svoju upravu i tada će ponuditi najveću moguću cenu, kako je rekao, „ruskim prijateljima".

„Nećemo da nacionalizujemo odmah. Želimo da budemo fer prema ruskoj strani, da im damo neko vreme.

„To nije dovoljno vremena, ali mi više od toga ne možemo da preživimo", rekao je Vučić.

Zbog ove namere, Skupština Srbije je usvojila amandman na predloženi budžett, kojim je predviđeno dodatnih 1,4 milijarde evra zaduživanja, a koji bi bili upotrebljeni za ceo ovaj najavljeni proces oko NIS-a.

Predsednik Srbije je rekao da je ove godine tri puta menjano vlasništvo u NIS-u (u februaru, maju i septembru), jer su Rusi hteli da prilagode poslovanje sankcijama.

„Četiri puta smo imali pravo preče kupovine i nikada to nismo uradili, pustili smo da Rusi praktično prodaju Rusima, jer smo hteli da budemo fer", tvrdi Vučić.

Zahtev Amerikanaca je jasan i nedvosmislen: morate da rešite pitanje vlasništva ili nećete dobiti operativnu licencu, kaže on.

