Kosovka policija na Brnjaku oduzela i pocepala zastavu srpskog pevačkog društva

Kosovka policija na Brnjaku oduzela i pocepala zastavu srpskog pevačkog društva

Kosovska policija je na punktu Brnjak kod Zubinog Potoka oduzela zastavu srpskog Udruženja žena centralnog Kosova i pevačke grupe "Kosovke" iz Batusa kod Kosova Polja, pocepala je i bacila u kontejner.

Na zastavi je pisalo "Kosovke", Batuse, Kosovo i Metohija, sa fotografijom članica grupe i služila je za predstavljanje prilikom učešća na skupovima kulturnog stvaralaštva, prenosi RTS. Incident se dogodio pre dva dana, kada se grupa od šest članica udruženja vraćala sa Svesrpskog sabora kulturnog stvaralaštva otadžbine i rasejanja održanog 31. avgusta u Istočnom Sarajevu. Osnivačica udruženja Danijela Simonović Mitić ispričala je za RTS da je policajac Albanac u
KosovoRTSSarajevoMetohijaKosovo i MetohijaZubin Potok

