Kosovska policija na Brnjaku oduzela i pocepala zastavu srpskom pevačkom udruženju

Kosovska policija je na punktu Brnjak kod Zubinog Potoka oduzela zastavu srpskog Udruženja žena centralnog Kosova i pevačke grupe "Kosovke" iz Batusa kod Kosova Polja, pocepala je i bacila u kontejner, objavio je RTS.

Na zastavi je pisalo "Kosovke, Batuse, Kosovo i Metohija", s fotografijom članica grupe, i služila je za predstavljanje prilikom učešća na skupovima kulturnog stvaralaštva. Osnivačica udruženja Danijela Simonović Mitić ispričala je RTS-u da je policajac Albanac u tri sata posle ponoći, u kombiju kojim su se vozili, primetio navodno spornu zastavu među ostalom opremom i naredio da je iznesu iz vozila. "Naredio mi je da sa zastavom izađem iz vozila. Izbacili su nam i