Navijač udario autom Kaju Ostojić i njenog muža: Vozač uhapšen - evo u kakvom stanju su pevačica i suprug: "Istražni organi rade svoj posao"

Jedan od navijača Crvene zvezde, poznat na Severnoj tribini, navodno je udario autom na Novom Beogradu pevačicu Katarinu Kaju Ostojić i njenog supruga Miloša Čujovića.

Reč je o A.K, koji je, prema ovim navodima, uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. On je 17. avgusta ove godine, upravljajući vozilom, udario dvoje pešaka, Kaju i Miloša, koji su se kretali ulicom, prenosi "Republika". Udario ih je sa leđa, pri čemu su dobili lakše telesne povrede, a na saslušanju je navodno izjavio da ne priznaje krivično delo. Kaja se oglasila ovim