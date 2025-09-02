Navijač udario autom Kaju Ostojić i njenog muža: Vozač uhapšen - evo u kakvom stanju su pevačica i suprug: "Istražni organi rade svoj posao"

Blic pre 55 minuta
Navijač udario autom Kaju Ostojić i njenog muža: Vozač uhapšen - evo u kakvom stanju su pevačica i suprug: "Istražni organi…

Jedan od navijača Crvene zvezde, poznat na Severnoj tribini, navodno je udario autom na Novom Beogradu pevačicu Katarinu Kaju Ostojić i njenog supruga Miloša Čujovića.

Reč je o A.K, koji je, prema ovim navodima, uhapšen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. On je 17. avgusta ove godine, upravljajući vozilom, udario dvoje pešaka, Kaju i Miloša, koji su se kretali ulicom, prenosi "Republika". Udario ih je sa leđa, pri čemu su dobili lakše telesne povrede, a na saslušanju je navodno izjavio da ne priznaje krivično delo. Kaja se oglasila ovim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tužilaštvo traži pritvor: Otkriveni detalji incidenta Kaje Ostojić i navijača - udario autom nju i njenog muža, a evo šta je…

Tužilaštvo traži pritvor: Otkriveni detalji incidenta Kaje Ostojić i navijača - udario autom nju i njenog muža, a evo šta je rekao na saslušanju

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaTužilaštvo

Zabava, najnovije vesti »

"Ja ne praštam": Sanja ne želi Markovu porodicu da vidi ni na njihovoj svadbi: Više neće da ćuti

"Ja ne praštam": Sanja ne želi Markovu porodicu da vidi ni na njihovoj svadbi: Više neće da ćuti

Blic pre 30 minuta
Navijač udario autom Kaju Ostojić i njenog muža: Vozač uhapšen - evo u kakvom stanju su pevačica i suprug: "Istražni organi…

Navijač udario autom Kaju Ostojić i njenog muža: Vozač uhapšen - evo u kakvom stanju su pevačica i suprug: "Istražni organi rade svoj posao"

Blic pre 55 minuta
Raskošne i bujne muškatle: U vodu za zalivanje obavezno sipajte ovaj sastojak i cvetaće do prvih mrazeva!

Raskošne i bujne muškatle: U vodu za zalivanje obavezno sipajte ovaj sastojak i cvetaće do prvih mrazeva!

Kurir pre 45 minuta
Aleksandra Nikolić ispratila ćerkicu u 1. razred: Bivši joj zabranio kontakt sa njom, sada nasmejane poziraju

Aleksandra Nikolić ispratila ćerkicu u 1. razred: Bivši joj zabranio kontakt sa njom, sada nasmejane poziraju

Telegraf pre 40 minuta
Irina Vukotić pokazala kako je izgledala kao đak prvak: Slika sve oduševila: "Neki davni 1. septembar i moj polazak u školu"…

Irina Vukotić pokazala kako je izgledala kao đak prvak: Slika sve oduševila: "Neki davni 1. septembar i moj polazak u školu"

Blic pre 2 sata