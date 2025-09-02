Ovo su ministri u Vladi Srpske: Siniša Karan i Željko Budimir zamijenili mjesta, stižu i neka nova lica, a evo za koga nije bilo mjesta
Blic pre 15 minuta
U Banjaluci se održava sednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se bira nova Vlade Srpske.
Na predloženom dnevnom redu su i podtačke koje se odnose na program kandidata za predsednika Vlade Republike Srpske sa predlogom članova Vlade Srpske, izbor predsednika i članova Vlade, kao i polaganje svečane zakletve predsednika i članova Vlade. Glasanje će biti po okončanju rasprave o dnevnom redu. Objavljujemo imena ministara koja su poslanici dobili uz ekspoze kandidata za sastav nove Vlade, Save Minića: Ministar finansija Republike Srpske – Zora Vidović