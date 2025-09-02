(Video) Leti direktno ka zgradi, a onda: - eksplozija! Snimljen trenutak žestokog napada na Rusiju: Bukte požari, naređena hitna evakuacija ove oblasti

U ruskoj Rostovskoj oblasti odbijen je tokom noći ukrajinski napad dronom, a četiri osobe su povređene, uključujući dete, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Jurij Sljusar.

U Rostovu na Donu, kao rezultat napada, izbio požar na gornjim spratovima dve zgrade i izvršena je evakuacija stanovništva, navele su ruske vlasti. - Noćas su naše snage protivvazdušne odbrane odbile napad bespilotnih letelica u Rostovskom, Mjasnikovskom i Neklinovskom okrugu. Tri odrasle osobe i jedno dete potražili su medicinsku pomoć, ali niko od njih nije pretrpeo ozbiljne zdravstvene povrede - napisao je Sljusar na Telegramu, prenosi Interfaks. U jednom od