Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize Srbija je u teškoj situaciji, uspeli smo da zadržimo svoju principijelnu poziciju" (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Pekingu sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i rekao da je Srbija od početka ukrajinske krize u "teškoj situaciji kako bi se izborila sa pritiscima", ali da je uspela da zadrži principijelnu poziciju u vezi sa Rusijom.

Putin je rekao da će se truditi da poboljšaju zajedno ekonomsku saradnju Rusije i Srbije. - Nadamo se da će do kraja ove godine biti u Beogradu zasedanje ekonomskog komiteta i da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji u vezi sa onim kursom koji drži Republika Srbija. Drago mi je što danas možemo da popričamo i u vezi sa regionalnim pitanjima i što možemo lično da se sastanemo i vidimo - rekao je Putin. Vučić se na ruskom jeziku zahvalio Putinu za