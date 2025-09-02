Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize Srbija je u teškoj situaciji, uspeli smo da zadržimo svoju principijelnu poziciju" (video)

Blic pre 18 minuta
Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Pekingu sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i rekao da je Srbija od početka ukrajinske krize u "teškoj situaciji kako bi se izborila sa pritiscima", ali da je uspela da zadrži principijelnu poziciju u vezi sa Rusijom.

Putin je rekao da će se truditi da poboljšaju zajedno ekonomsku saradnju Rusije i Srbije. - Nadamo se da će do kraja ove godine biti u Beogradu zasedanje ekonomskog komiteta i da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji u vezi sa onim kursom koji drži Republika Srbija. Drago mi je što danas možemo da popričamo i u vezi sa regionalnim pitanjima i što možemo lično da se sastanemo i vidimo - rekao je Putin. Vučić se na ruskom jeziku zahvalio Putinu za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić se sastao sa Putinom u Pekingu: "Za Srbiju je jako bitna saradnja sa Rusijom na najvišem nivou u svim oblastima"

Vučić se sastao sa Putinom u Pekingu: "Za Srbiju je jako bitna saradnja sa Rusijom na najvišem nivou u svim oblastima"

Euronews pre 18 minuta
Putin sa Vučićem u Kini: "Poštujemo nezavisnu orijentaciju Srbije"

Putin sa Vučićem u Kini: "Poštujemo nezavisnu orijentaciju Srbije"

NIN pre 18 minuta
Vučić sa Putinom u Pekingu: Za Srbiju važna saradnja sa Rusijom posebno na polju energetike

Vučić sa Putinom u Pekingu: Za Srbiju važna saradnja sa Rusijom posebno na polju energetike

RTS pre 18 minuta
Vučić sa Putinom: Nabavka gasa je za nas veoma važna

Vučić sa Putinom: Nabavka gasa je za nas veoma važna

B92 pre 18 minuta
Vučić uputio veoma važnu političku poruku Putinu

Vučić uputio veoma važnu političku poruku Putinu

Telegraf pre 3 minuta
Vučić: Za Srbiju veoma važna saradnja sa Rusijom, posebno u energetici; Putin: Poštujemo nezavisnu orijentaciju Srbije

Vučić: Za Srbiju veoma važna saradnja sa Rusijom, posebno u energetici; Putin: Poštujemo nezavisnu orijentaciju Srbije

RTV pre 28 minuta
Sastali se Vučić i Putin u Pekingu

Sastali se Vučić i Putin u Pekingu

Danas pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinMoskvaTanjugPekingKinaPredsednik SrbijeRusijanafta

Društvo, najnovije vesti »

Press: Ratko Femić

Press: Ratko Femić

N1 Info pre 18 minuta
Pavkov potpisala ugovore za pošumljavanje za 28 gradova i opština

Pavkov potpisala ugovore za pošumljavanje za 28 gradova i opština

RTV pre 3 minuta
Vučić se sastao sa Putinom u Pekingu: "Za Srbiju je jako bitna saradnja sa Rusijom na najvišem nivou u svim oblastima"

Vučić se sastao sa Putinom u Pekingu: "Za Srbiju je jako bitna saradnja sa Rusijom na najvišem nivou u svim oblastima"

Euronews pre 18 minuta
Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize…

Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize Srbija je u teškoj situaciji, uspeli smo da zadržimo svoju principijelnu poziciju" (video)

Blic pre 18 minuta
Putin sa Vučićem u Kini: "Poštujemo nezavisnu orijentaciju Srbije"

Putin sa Vučićem u Kini: "Poštujemo nezavisnu orijentaciju Srbije"

NIN pre 18 minuta