Da li će se u Kini utanačiti novi gasni aranžman sa Rusijom

Predsednici Srbije i Ruske Federacije – Aleksandar Vučić i Vladimir Putin – razgovaraće tokom predstojeće posete Kini, koju organizuje predsednik Si Đinping, o političkim, ali i o važnim energetskim pitanjima, potvrdio je Jurij Ušakov za RIA novosti.

Oči domaće javnosti, kao i pred svaku novu grejnu sezonu, uprte su i ovog puta u Rusiju. To i ne čudi ako se zna da na taj način dobijamo više od 90 odsto potrebnih količina gasa, a Srbiji krajem ovog meseca ističe aneks ugovora o isporuci gasa sa „Gaspromom” potpisan u maju. Cilj Srbije je da sa Rusijom postigne dogovor o isporuci osam miliona kubika gasa dnevno po ceni koja bi trebalo da bude kombinacija naftne formule i TTF-a, kao i da se obezbede četiri miliona