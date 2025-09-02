U novoj Vladi Republike Srpske nema Čubrilovićevog DEMOS-a, SNSD ima 11 od 16 ministara

Danas pre 8 minuta  |  Beta
U novoj Vladi Republike Srpske nema Čubrilovićevog DEMOS-a, SNSD ima 11 od 16 ministara

Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske (RS) Savo Minić predstavio je danas u Banjaluci članove njegovog kabineta, u kojem neće biti funkcionera Demokratskog saveza (DEMOS) Nedeljka Čubrilovića, dosadašnjeg ministra saobraćaja i veza.

Iako je Čubrilović na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije dobio uverenje da će biti ministar saobraćaja i veza i u narednih godinu dana, do opštih izbora u Bosni i Hercegovini (BiH), kasno sinoć je obavešten da ipak neće biti deo nove vlade, navode banjalučki mediji. To je novi udar za DEMOS, koji je nedavno ostao bez tri poslanika u aktuelnom sazivu Skupštine RS, i sada ima svega dva, ocenjuju mediji u BiH. U novoj vladi RS, čiju legalnost osporavaju i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Bez DEMOS-a u novoj vladi Republike Srpske, SNSD drži 11 od 16 ministarskih mesta

Bez DEMOS-a u novoj vladi Republike Srpske, SNSD drži 11 od 16 ministarskih mesta

Nova pre 13 minuta
Parlament RS bira novu vladu, jedan od ciljeva povratak na izvorni Dejton

Parlament RS bira novu vladu, jedan od ciljeva povratak na izvorni Dejton

RTS pre 18 minuta
U toku sednica Narodne skupštine Republike Srpske: Glasa se o novoj Vladi RS, mandatara nelegalno predložio Dodik

U toku sednica Narodne skupštine Republike Srpske: Glasa se o novoj Vladi RS, mandatara nelegalno predložio Dodik

Danas pre 1 sat
Minić: Bez Republike Srpske nema stabilnosti ni budućnosti BiH

Minić: Bez Republike Srpske nema stabilnosti ni budućnosti BiH

RTV pre 2 sata
Parlament Republike Srpske bira novu Vladu

Parlament Republike Srpske bira novu Vladu

Serbian News Media pre 1 sat
Minić u ekspozeu: Bez Republike Srpske nema stabilnosti ni budućnosti BiH

Minić u ekspozeu: Bez Republike Srpske nema stabilnosti ni budućnosti BiH

Euronews pre 2 sata
Republika Srpska bira novu Vladu

Republika Srpska bira novu Vladu

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaBanjalukaBosna i HercegovinaIzbori

Balkan, najnovije vesti »

Bez DEMOS-a u novoj vladi Republike Srpske, SNSD drži 11 od 16 ministarskih mesta

Bez DEMOS-a u novoj vladi Republike Srpske, SNSD drži 11 od 16 ministarskih mesta

Nova pre 13 minuta
U novoj Vladi Republike Srpske nema Čubrilovićevog DEMOS-a, SNSD ima 11 od 16 ministara

U novoj Vladi Republike Srpske nema Čubrilovićevog DEMOS-a, SNSD ima 11 od 16 ministara

Danas pre 8 minuta
Ima li Skupštine Kosova ili ne?

Ima li Skupštine Kosova ili ne?

Slobodna Evropa pre 3 minuta
Parlament RS bira novu vladu, jedan od ciljeva povratak na izvorni Dejton

Parlament RS bira novu vladu, jedan od ciljeva povratak na izvorni Dejton

RTS pre 18 minuta
U toku sednica Narodne skupštine Republike Srpske: Glasa se o novoj Vladi RS, mandatara nelegalno predložio Dodik

U toku sednica Narodne skupštine Republike Srpske: Glasa se o novoj Vladi RS, mandatara nelegalno predložio Dodik

Danas pre 1 sat