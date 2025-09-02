Tomas Hendel na marakani: Igrač za koga su velikani padali zbog 50.000.000 evra došao u Zvezdu! Dončić još jendom bravurom doneo pobedu Sloveniji: Idu ka narednoj fazi!

Ime kakvo Marakana ne pamti! Crvena zvezda je u svoje redove dovela Tomasa Hendela, nekadašnjeg mladog reprezentativca Portugala.

Informaciju je objavio Mozzart sport, a klub je za manje od dana realizovao pomenuti transfer, pa će uskoro ozvaničkiti igrača najviše klase. Jogo Bonito! ⚪️ #fkcz pic.twitter.com/zaWFjC7UIW — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 2, 2025 Klub je promovisao vezistu uz snimak gde on na srpskom jeziku traži dres sa brojem 20 za sebe. Објава коју дели FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) Hendel ima 25 godina, poseduje i austrijski pasoš, a u veznom redu može da