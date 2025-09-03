Zvezda dovela veliko pojačanje: Portugalac vredan 13 miliona evra predstavljen na „Marakani“

Portugalski fudbaler Tomas Hendel (24) novi je fudbaler Crvene zvezde.

On je nekadašnji mladi reprezentativac Portugala, poreklom je iz Austrije i klasilčni je vezni igrač. Dosadašnji kapiten Vitorije Gimaraeš je potpisao četvorogodišnji ugovor sa crveno-belima. – Veoma sam srećan i zahvalan na sjajnom dočeku, to još jednom potvrđuje koliko je Crvena zvezda veliki klub. Iza mene je nekoliko komplikovanih dana, malo je bilo stresno, dosta putovanja, ali sam sada veoma srećan što sam ovde. Zahvalan sam na prilici i spreman sam da