Remi Partizana i Đera u prijateljskom meču

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
Remi Partizana i Đera u prijateljskom meču

ANTALIJA - Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno 2:2 protiv mađarskog Đera u prijateljskom meču u Antaliji.

Partizan je vodio 2:0 golovima Matije Ninića u osmom i Dimitrija Jankovića u 18. minutu. Mađarska ekipa je do remija došla preko Željka Gavrića u 26. minutu i Nfansue Enžijea u 80. "Crno-beli" će naredni meč na pripremama u Antaliji igrati 14. januara protiv slovenačke Mure. Sezona u Superligi Srbije se nastavlja krajem januara, kada će Partizan dočekati Radnički iz Niša. Partizan je vodeći na tabeli SLS sa 46 bodova.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Danas pre 51 minuta
Ubedljiva pobeda Zvezde – Partizan prokockao prednost na prvom meču u Antaliji

Ubedljiva pobeda Zvezde – Partizan prokockao prednost na prvom meču u Antaliji

Sputnik pre 16 minuta
Sa priprema u Turskoj: Partizan od 2:0 do 2:2 sa mađarskim Đerom

Sa priprema u Turskoj: Partizan od 2:0 do 2:2 sa mađarskim Đerom

Dnevnik pre 51 minuta
Partizan odigrao 2:2 protiv Đera na pripremama

Partizan odigrao 2:2 protiv Đera na pripremama

Politika pre 26 minuta
Remi Partizana protiv Đera na prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji

Remi Partizana protiv Đera na prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji

RTS pre 1 sat
Partizan prokockao dva gola prednosti: Crno-beli remijem otvorili pripreme u Antaliji!

Partizan prokockao dva gola prednosti: Crno-beli remijem otvorili pripreme u Antaliji!

Hot sport pre 1 sat
Partizan vodio 2:0 pa jedva izbegao poraz – crno-beli od sjaja do očaja na početku priprema

Partizan vodio 2:0 pa jedva izbegao poraz – crno-beli od sjaja do očaja na početku priprema

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanNišSuperligaMađarska

Sport, najnovije vesti »

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Danas pre 51 minuta
Zvezda ubedljiva protiv švajcarskog drugoligaša u pripremnom meču

Zvezda ubedljiva protiv švajcarskog drugoligaša u pripremnom meču

RTV pre 51 minuta
Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Danas pre 16 minuta
Enem na debiju postigao gol, Zvezda ubedljiva protiv Araua

Enem na debiju postigao gol, Zvezda ubedljiva protiv Araua

RTS pre 16 minuta
Prve reči Dejana Stankovića! Centralna tema povreda najboljeg igrača Crvene zvezde - nije dobro!

Prve reči Dejana Stankovića! Centralna tema povreda najboljeg igrača Crvene zvezde - nije dobro!

Kurir pre 31 minuta