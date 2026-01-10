Remi Partizana i Đera u prijateljskom meču

ANTALIJA - Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno 2:2 protiv mađarskog Đera u prijateljskom meču u Antaliji.

Partizan je vodio 2:0 golovima Matije Ninića u osmom i Dimitrija Jankovića u 18. minutu. Mađarska ekipa je do remija došla preko Željka Gavrića u 26. minutu i Nfansue Enžijea u 80. "Crno-beli" će naredni meč na pripremama u Antaliji igrati 14. januara protiv slovenačke Mure. Sezona u Superligi Srbije se nastavlja krajem januara, kada će Partizan dočekati Radnički iz Niša. Partizan je vodeći na tabeli SLS sa 46 bodova.