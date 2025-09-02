Đedović Handanović: Naftovod Srbija - Mađarska biće novi stub energetske sigurnosti

Kurir pre 53 minuta
Đedović Handanović: Naftovod Srbija - Mađarska biće novi stub energetske sigurnosti

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom i državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Staroijem o realizaciji projekta izgradnje naftovoda između Srbije i Mađarske.

Đedović Handanović je ukazala da je naftovod Srbija-Mađarska strateški značajan projekat. - Srbija i Mađarska prepoznale su strateški značaj izgradnje naftovoda, kojim će naša zemlja obezbediti diversifikaciju snabdevanja sirovom naftom i unaprediti energetsku sigurnost, koja je naš najvažniji prioritet. U izazovnim geopolitičkim okolnostima neophodno je da imamo više mogućnosti za snabdevanje i izbegnemo potencijalne rizike od snabdevanja iz samo jednog pravca. U
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanovićeva: Naftovod Srbija–Mađarska strateški značajan projekat

Đedović Handanovićeva: Naftovod Srbija–Mađarska strateški značajan projekat

RTS pre 39 minuta
Ubrzano projektovanje deonica naftovoda između Srbije i Mađarske

Ubrzano projektovanje deonica naftovoda između Srbije i Mađarske

Euronews pre 49 minuta
Nastavak strateških razgovora o naftovodu između Srbije i Mađarske

Nastavak strateških razgovora o naftovodu između Srbije i Mađarske

Biznis.rs pre 28 minuta
Sprema se naftovod Srbija-Mađarska

Sprema se naftovod Srbija-Mađarska

Forbes pre 1 sat
Značaj izgradnje naftovoda

Značaj izgradnje naftovoda

Vesti online pre 1 sat
Srbija, Rusija i Mađarska o izgradnji naftovoda

Srbija, Rusija i Mađarska o izgradnji naftovoda

Serbian News Media pre 1 sat
Ubrzano projektovanje deonica naftovoda između Srbije i Mađarske

Ubrzano projektovanje deonica naftovoda između Srbije i Mađarske

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo rudarstva i energetikeNaftovodRusijaMađarskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

PIO Fond: Učenici i studenti koji primaju porodičnu penziju da dostave potvrde o školovanju

PIO Fond: Učenici i studenti koji primaju porodičnu penziju da dostave potvrde o školovanju

Jugmedia pre 4 minuta
Revolut otvara vrata za sekundarnu prodaju akcija vrednih 75 milijardi dolara

Revolut otvara vrata za sekundarnu prodaju akcija vrednih 75 milijardi dolara

Blic pre 4 minuta
Ljubavna afera zatresla i „Nestle“ – smenjen generalni direktor Loran Frejše zbog veze sa koleginicom

Ljubavna afera zatresla i „Nestle“ – smenjen generalni direktor Loran Frejše zbog veze sa koleginicom

RTS pre 4 minuta
Ovi proizvodi su značajno pojeftinili, neki i za više od 100 dinara: Pogledajte nove cene u prodavnicama (foto)

Ovi proizvodi su značajno pojeftinili, neki i za više od 100 dinara: Pogledajte nove cene u prodavnicama (foto)

Alo pre 14 minuta
PIO Fond: Učenici i studenti koji primaju porodičnu penziju da dostave potvrde o školovanju

PIO Fond: Učenici i studenti koji primaju porodičnu penziju da dostave potvrde o školovanju

N1 Info pre 18 minuta