Srbija, Rusija i Mađarska o izgradnji naftovoda

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa zamenikom ruskog ministra energetike Pavelom Sorokinom i državnim sekretarom Mađarske Peterom Starojem o projektu izgradnje naftovoda između Srbije i Mađarske.

Ministarka Đedović Handanović je istakla da je naftovod od strateškog značaja za Srbiju jer će obezbediti diverzifikaciju snabdevanja sirovom naftom i unaprediti energetsku sigurnost zemlje. Ona je naglasila da je u trenutnim geopolitičkim okolnostima ključno imati više opcija za snabdevanje energijom. Na sastanku je konstatovano da se projektovanje naftovoda na obe strane ubrzava, a u narednom periodu će se nastaviti razgovori o pravnim, ekonomskim i tehničkim