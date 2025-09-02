Ko prima penziju - obavezno neka dostavi ovaj papir! Bez njega mogu odmah da vam je ukinu, rešite to na vreme

Kurir pre 53 minuta
Ko prima penziju - obavezno neka dostavi ovaj papir! Bez njega mogu odmah da vam je ukinu, rešite to na vreme

Za učenike i studente koji koriste porodičnu penziju, početak školske godine je vreme kada Fondu PIO treba dostaviti potvrde o školovanju, kako bi penzija nastavila nesmetano da se isplaćuje.

Prema Zakonu o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju. Penzija pripada do završetka školovanja, a najduže do 20. godine ako pohađa srednju školu, odnosno do 26. godine ako studira. Rok za dostavljanje potvrde o školovanju za učenike srednjih škola je u septembru, odmah po upisu školske godine. Studenti potvrde o upisu nove godine dostavljaju Fondu u oktobru, odmah po upisu, dok
