Stižu pare za penzionere! A evo kada će dobiti uvećan ček i koliko će ko dobiti sa povećanjem od 12 odsto

Kurir pre 53 minuta
Stižu pare za penzionere! A evo kada će dobiti uvećan ček i koliko će ko dobiti sa povećanjem od 12 odsto

Primanja će prvi dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate penzija su se opredelili.

Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), 5. septembra počeće isplata za sve vojne i poljoprivredne penzionere, i za one koji penzije primaju preko tekućih računa i za one koji su se opredelili da penzije podižu na poštanskim šalterima ili da im poštari primanja donose kući. Penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, kojima će primanja početi da pristižu 10. septembra, nezavisno od
