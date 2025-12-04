Vučić: Izbori će biti u maju ili decembru naredne godine

Beta pre 54 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će vanredni izbori biti održani naredne godine u maju ili decembru.

On je gostujući na televiziji Pink kazao je realnije očekivati da će se to desiti krajem 2026. godine i da će nadležne institucije na vreme odlučiti da li će parlamentarni i predsednički izbori biti održani istog dana.

"Moji protivnici čekaju tu odluku i mole Boga da je ne donesem uskoro", kazao je Vučić.

(Beta, 04.12.2025)