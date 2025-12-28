Bomba iz Drugog svetskog rata bezbedno dopremljena na "Pasuljanske livade"

Ekapija pre 3 sata
Bomba iz Drugog svetskog rata bezbedno dopremljena na "Pasuljanske livade"

(Foto: Print screen / YouTube / Nenad Petrovic) Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije uspešno su transportovali avio-bombu američke proizvodnje zaostalu iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu Beograd na vodi, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Bomba je prevezena na vojni poligon "Pasuljanske livade". Reč je o avio-bombi modela AN-M44, ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom savezničkog bombardovanja nemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograda 1944. godine. Na uklanjanju ove bombe bilo je angažovano 122 pripadnika MUP-a i drugih nadležnih službi.
