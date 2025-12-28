Uklonjena bomba iz Drugog svetskog rata sa gradilišta u Beogradu na vodi, transportovana na Pasuljanske livade

Bomba zaostala iz Drugog svetskog rata uklonjena je sa gradilišta Beograda na vodi, gde je pronađena u petak. Nakon toga, transportovana je na vojni poligon "Pasuljanske livade", gde će narednih dana biti uništena.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pripadnici Sektora za vanredne situacije, nakon sprovedenih mera obezbeđenja i poštovanja najviših bezbednosnih standarda, uspešno transportovali avio-bombu američke proizvodnje, zaostalu iz Drugog svetskog rata na vojni poligon "Pasuljanske livade". Uklanjanje i transport izveli su pripadnici Specijalističkog tima za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije uz podršku policijskih