Uhapšen muškarac iz velike plane Iskopavao šljunak i pesak iz korita Velike Morave
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala PU Smederevo, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala, Službom za suzbijanje kriminala UKP, kao i vodnom, šumarskom, poljoprivrednom i inspekcijom za zaštitu životne sredine, izvršili su kontrolu privrednog društva „Plana beton“ i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani, uhapsili L. C. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela
