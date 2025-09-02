Uhapšen muškarac iz velike plane Iskopavao šljunak i pesak iz korita Velike Morave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala PU Smederevo, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala, Službom za suzbijanje kriminala UKP, kao i vodnom, šumarskom, poljoprivrednom i inspekcijom za zaštitu životne sredine, izvršili su kontrolu privrednog društva „Plana beton“ i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani, uhapsili L. C. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela