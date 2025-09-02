Detaljna prognoza za septembar: Ristić otkrio do kada će trajati vrućine i kada stiže prvo ozbiljno zahlađenje

Klimatološko leto je od 1. septembra zvanično završeno i počeLa je klimatološka jesen, ali letnje temperature potrajaće sve do kalendarskog početka jeseni, saopštio je meteorolog Ivan Ristić.

Kalendarski kraj leta dolazi nam za oko tri nedelje i baš to tada će visoke temperature biti na snazi. Uragan Erin, koji je nešto ranije nego što je uobičajeno otvorio sezonu uragana na Atlantiku, svojim prolaskom pored Amerike i dolaskom u Evropu, ojačao je islandski ciklon a sa njim tople jugozapadne visinske vetrove i produžio leto u Srbiji, objašnjava meteorolog Ivan Ristić za Informer. "Prva dva dana septembra posle svežeg jutra, sa minimalnom temperaturom od