Kako građani da se prijave za povoljnije cene ogreva: Kubik drva "Srbijašume" 5.269 dinara, za neke 2.900

Građani koji žele da kupe drva po povoljnim cenama treba da se jave najbližoj šumskoj upravi ili gazdinstvu "Srbijašuma" naglašavajući da postoji 67 takvih uprava i 17 gazdinstava u Srbiji.

Kubik drva koje prodaje Javno preduzeće "Srbijašume" košta 5.269 dinara, a najugroženija domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite moći će da ga nabave po ceni od 2.900 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV), izjavila je pomoćnica direktora Sektora za šumarstvo u tom JP Gordana Jančić. "Otvoren je i kol centar od sedam do 15 časova: 011 711 85 10 ili 066 815 0605", rekla je Jančić za RTS i dodala da na društvenim mrežama postoje brojevi