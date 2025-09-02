Kako građani da se prijave za povoljnije cene ogreva: Kubik drva "Srbijašume" 5.269 dinara, za neke 2.900

Mondo pre 1 sat  |  Ivana Lazić
Kako građani da se prijave za povoljnije cene ogreva: Kubik drva "Srbijašume" 5.269 dinara, za neke 2.900

Građani koji žele da kupe drva po povoljnim cenama treba da se jave najbližoj šumskoj upravi ili gazdinstvu "Srbijašuma" naglašavajući da postoji 67 takvih uprava i 17 gazdinstava u Srbiji.

Kubik drva koje prodaje Javno preduzeće "Srbijašume" košta 5.269 dinara, a najugroženija domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite moći će da ga nabave po ceni od 2.900 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV), izjavila je pomoćnica direktora Sektora za šumarstvo u tom JP Gordana Jančić. "Otvoren je i kol centar od sedam do 15 časova: 011 711 85 10 ili 066 815 0605", rekla je Jančić za RTS i dodala da na društvenim mrežama postoje brojevi
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Mera važi do 1. marta: Ko ima pravo na drva po ceni od 2.900 dinara za kubik?

Mera važi do 1. marta: Ko ima pravo na drva po ceni od 2.900 dinara za kubik?

Danas pre 51 minuta
Ovi proizvodi su značajno pojeftinili, neki i za više od 100 dinara: Pogledajte nove cene u prodavnicama (foto)

Ovi proizvodi su značajno pojeftinili, neki i za više od 100 dinara: Pogledajte nove cene u prodavnicama (foto)

Alo pre 1 sat
Brnabić: Vučićeva borba za bolji život građana - sniženje cena, rastu plate i penzije

Brnabić: Vučićeva borba za bolji život građana - sniženje cena, rastu plate i penzije

RTV pre 2 sata
"Možda fabrika vozova": Brnabić o Vučićevom odlasku u Peking: Poslednji put kada je razgovarao sa Si Đinpingom doneo je dobre…

"Možda fabrika vozova": Brnabić o Vučićevom odlasku u Peking: Poslednji put kada je razgovarao sa Si Đinpingom doneo je dobre vesti

Blic pre 2 sata
Građani Srbije mogu da dobiju kubik drva upola jeftiniji, a neki i besplatno: Ovo je način

Građani Srbije mogu da dobiju kubik drva upola jeftiniji, a neki i besplatno: Ovo je način

Blic pre 2 sata
Koliko košta kubik drva koje prodaju Srbijašume, a koliko je jeftiniji za najugroženija domaćinstva

Koliko košta kubik drva koje prodaju Srbijašume, a koliko je jeftiniji za najugroženija domaćinstva

Euronews pre 2 sata
Za kubik drva 2.900 dinara Najugroženiji građani ogrev će plaćati jeftinije; Srbijašume objavile cenovnik

Za kubik drva 2.900 dinara Najugroženiji građani ogrev će plaćati jeftinije; Srbijašume objavile cenovnik

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezRTSPDV

Ekonomija, najnovije vesti »

Niš razmišlja da ponovo uvede naplatu javnog prevoza?

Niš razmišlja da ponovo uvede naplatu javnog prevoza?

Kamatica pre 26 minuta
Kako ratovi i sankcije oblikuju budućnost cene zlata? Zlato kao večita valuta sigurnosti

Kako ratovi i sankcije oblikuju budućnost cene zlata? Zlato kao večita valuta sigurnosti

Nova pre 36 minuta
Čadež predložio da se regionalni kongres svetskih privrednih komora 2027. održi u Beogradu

Čadež predložio da se regionalni kongres svetskih privrednih komora 2027. održi u Beogradu

Ekapija pre 31 minuta
Pančevo dobija teretanu na Tamiškom keju vrednu 67 miliona dinara - Grad raspisao tender za izvođače

Pančevo dobija teretanu na Tamiškom keju vrednu 67 miliona dinara - Grad raspisao tender za izvođače

Ekapija pre 36 minuta
Predstoji širenje kopa Tamnava Zapadno polje - Vlada donela rešenje o eksproprijaciji zemljišta

Predstoji širenje kopa Tamnava Zapadno polje - Vlada donela rešenje o eksproprijaciji zemljišta

Ekapija pre 41 minuta