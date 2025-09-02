CLS: Ponovo oboren tender za autobusku stanicu, moguće da Beograd bez nje dočeka EKSPO

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Tender za izgradnju glavne zgrade na autobuskoj stanici na Novom Beogradu ponovo je oboren, a o uloženim prigovorima će odlučivati Republička komisija za zaštitu prava ponuđača, saopštio je Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

Prethodno je, krajem avgusta, Direkcija za građevinsko zemljište Beograda posao opet dodelila konzorcijumu koji predvodi kompanija "Jadran", iako je ta odluka već bila osporovana od strane drugih ponuđača. "Kako se navodi u dobro obaveštenim izvorima, firma 'Jadran' važi za blisku vladajućoj stranci i aktuelnom gradonačelniku Aleksandru Šapiću i već je dobila brojne državne poslove, među kojima i rekonstrukciju Muzeja grada Beograda za pet milijardi dinara", naveo
Danas pre 41 minuta
Vreme pre 15 minuta
Bloomberg Adria pre 11 minuta
N1 Info pre 0 minuta
Ekapija pre 5 minuta
Ekapija pre 5 minuta
Ekapija pre 5 minuta