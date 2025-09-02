Ministarka: Naftovod Srbija-Mađarska najvažniji prioritet - razgovaralo se i o ubrzanju projektovanja deonica

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom i državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Staroijem o primeni projekta izgradnje naftovoda između Srbije i Mađarske.

Kako je danas saopštilo nadležno ministarstvo, ona je ukazala da je naftovod Srbija-Mađarska strateški značajan projekat. "Srbija i Mađarska prepoznale su strateški značaj izgradnje naftovoda, kojim će naša zemlja obezbediti diversifikaciju snabdevanja sirovom naftom i unaprediti energetsku sigurnost, koja je naš najvažniji prioritet. U izazovnim geopolitičkim okolnostima neophodno je da imamo više mogućnosti za snabdevanje i izbegnemo potencijalne rizike od