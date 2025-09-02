Najmanje 1.000 mrtvih u odronu zemlje u Sudanu

N1 Info pre 1 sat  |  BBC
Najmanje 1.000 mrtvih u odronu zemlje u Sudanu

Najmanje 1000 ljudi poginulo je u odronu zemlje u zabačenim planinama Marra u zapadnom Sudanu, javila je pobunjenička grupa Sudanski oslobodilački pokret/vojska (SLM).

Dani obilnih kiša pokrenuli su klizište u nedelju, koje je ostavilo samo jednog preživelog i „sravnilo“ sa zemljom veći deo sela Tarasin, navodi se u saopštenju grupe. Pokret je apelovao na humanitarnu pomoć od Ujedinjenih nacija i drugih regionalnih i međunarodnih organizacija. Mnogi stanovnici Severnog Darfura potražili su skloništeu regionu planina Mara, nakon što ih je rat između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) primorao da napuste
