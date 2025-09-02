Novosađaninu policija polomila ruku kod DIF-a: "Šutirali me i prskali biber sprejom"

Prilikom sinoćnje intervencije Interventne jedinice policije i Žandarmerije u Novom Sadu ispred DIF-a, aktivisti GP Bravo! Dušanu Divjaku policija je polomila ruku, ali mu je nanela i više lakših telesnih povreda.

On za Danas objašnjava kako je do intervencije došlo i naglašava da je policija i Žandarmerija upotrebila silu nad mirnim demonstrantima, a da se on čak nije nalazio ni ispred glavnog ulaza, već je stajao sa strane. Navodi da je deo ljudi u povratku sa komemorativne šetnje došao ispred DIF-a, među kojima je bio i on. "Nisam stajao frontalno ka kordonu koji je stajao na ulazu, već sam bio sa strane, a pored mene se nalazilo oko pet policajaca u civilu. Jedan