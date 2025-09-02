Iz saobraćaja isključena dva vozača u Južnobačkom okrugu

U protekla 24 sata, u Južnobačkom okrugu, dogodile su se dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba zadobila teške povrede, a dve osobe su lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 1. septembra, na području okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 215 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja su isključena dva vozača i dva vozila. Zadržan je jedan vozač zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden prekršajnom sudiji.
