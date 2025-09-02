Srbija i Turska u sredu na Evrobasketu: Organizovan finansijski džin protiv kolekcije košarkaških talenata

Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Češku u četvrtom kolu grupe A.

Konačni rezultat utakmice pokazao je ubedljivu dominaciju naše reprezentacije – 82:60. Česi su nakon ovog poraza spakovali kofere i zaputili se kući, a Srbija će već u sredu da meri snagu sa Turskom. Naša reprezentacija se poprilično lako plasirala u nokaut-fazu Evropskog prvenstva. Sad, očekujemo narednu utakmicu, gde će Srbija igrati protiv Turske u sredu, 3. septembra u 20.15 časova. Zanimljivo je da su ove dve reprezentacije do sada neporažene. Pobednik tog