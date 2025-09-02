Srbija i Turska u sredu na Evrobasketu: Organizovan finansijski džin protiv kolekcije košarkaških talenata

Nova ekonomija pre 2 sata
Srbija i Turska u sredu na Evrobasketu: Organizovan finansijski džin protiv kolekcije košarkaških talenata

Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Češku u četvrtom kolu grupe A.

Konačni rezultat utakmice pokazao je ubedljivu dominaciju naše reprezentacije – 82:60. Česi su nakon ovog poraza spakovali kofere i zaputili se kući, a Srbija će već u sredu da meri snagu sa Turskom. Naša reprezentacija se poprilično lako plasirala u nokaut-fazu Evropskog prvenstva. Sad, očekujemo narednu utakmicu, gde će Srbija igrati protiv Turske u sredu, 3. septembra u 20.15 časova. Zanimljivo je da su ove dve reprezentacije do sada neporažene. Pobednik tog
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Muta poslao jasnu poruku: Bogdanova povreda nije tragedija, vidim Srbiju u finalu! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija…

Muta poslao jasnu poruku: Bogdanova povreda nije tragedija, vidim Srbiju u finalu! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Hot sport pre 22 minuta
Preko 40 miliona evra: Rekordan prihod, ovo su svi transferi Zvezde u letnjem prelaznom roku! Izrael se kockao, ali ipak…

Preko 40 miliona evra: Rekordan prihod, ovo su svi transferi Zvezde u letnjem prelaznom roku! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Hot sport pre 22 minuta
Dok se Portugalci čude – Zvezda promovisala „kapitalca“!

Dok se Portugalci čude – Zvezda promovisala „kapitalca“!

Sputnik pre 2 minuta
Tuhel pozvao nove igrače za Srbiju

Tuhel pozvao nove igrače za Srbiju

Sportski žurnal pre 22 minuta
Srbija 10. Na svetu: Šta je najveći dobitak ženske odbojkaške reprezentacije Srbije posle šampionata planete?

Srbija 10. Na svetu: Šta je najveći dobitak ženske odbojkaške reprezentacije Srbije posle šampionata planete?

Večernje novosti pre 2 minuta
Azuri protiv furije – derbi koji odlučuje ishod grupe c izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Azuri protiv furije – derbi koji odlučuje ishod grupe c izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Hot sport pre 22 minuta
Postoje četiri scenarija: Evo kako sve Orlovi mogu do finala Evrobasketa! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan…

Postoje četiri scenarija: Evo kako sve Orlovi mogu do finala Evrobasketa! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Hot sport pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoČeškaTurska

Sport, najnovije vesti »

Zvezda dovela veliko pojačanje: Portugalac vredan 13 miliopna evra predstavljen na „Marakani“

Zvezda dovela veliko pojačanje: Portugalac vredan 13 miliopna evra predstavljen na „Marakani“

Danas pre 23 minuta
Navijači Vitorije besni zbog Hendela: "Najgori dogovor u istoriji fudbala!"

Navijači Vitorije besni zbog Hendela: "Najgori dogovor u istoriji fudbala!"

Sportske.net pre 17 minuta
Crvena zvezda je ogroman Klub, srećan sam što mogu da mu pomognem: Tomas Hendel potpuno jasan! Izrael se kockao, ali ipak…

Crvena zvezda je ogroman Klub, srećan sam što mogu da mu pomognem: Tomas Hendel potpuno jasan! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Hot sport pre 2 minuta
Istorijski transfer crvene zvezde: Crvena zvezda dovela igrača evropske klase! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija…

Istorijski transfer crvene zvezde: Crvena zvezda dovela igrača evropske klase! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Hot sport pre 22 minuta
Lova do krova: Ovo je tim sastavljen od najskupljih igrača ove sezone! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar…

Lova do krova: Ovo je tim sastavljen od najskupljih igrača ove sezone! Izrael se kockao, ali ipak slavio: Avdija sjajan, Madar solidan!

Hot sport pre 22 minuta