I srednjoškolci da se naviknu na pendreke: „Neko sakriven u mračnoj sobi broji koliko je hiljada izašlo na ulice“

“Jasno je da neko, sakriven u mračnoj sobi, broji koliko je hiljada ljudi večeras izašlo na ulice.

Jasno je i da taj isti ne može i neće da shvati da mu je kraj došao. Jedino što mu je ostalo jeste palica, koja je kroz istoriju uvek bila poslednje oružje uplašene vlasti”. Ovako su studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na svojim nalozima na društvenim mrežama objasnili ono što se u ponedeljak uveče desilo u njihovom gradu. A desilo se to da je na srednjoškolce koji su pozvali na komemorativni skup povodom 10 meseci od pada nadstrešnice, na studente i