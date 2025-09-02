I srednjoškolci da se naviknu na pendreke: „Neko sakriven u mračnoj sobi broji koliko je hiljada izašlo na ulice“

Nova pre 2 sata  |  Autor: Jelena Jelovac
I srednjoškolci da se naviknu na pendreke: „Neko sakriven u mračnoj sobi broji koliko je hiljada izašlo na ulice“

“Jasno je da neko, sakriven u mračnoj sobi, broji koliko je hiljada ljudi večeras izašlo na ulice.

Jasno je i da taj isti ne može i neće da shvati da mu je kraj došao. Jedino što mu je ostalo jeste palica, koja je kroz istoriju uvek bila poslednje oružje uplašene vlasti”. Ovako su studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na svojim nalozima na društvenim mrežama objasnili ono što se u ponedeljak uveče desilo u njihovom gradu. A desilo se to da je na srednjoškolce koji su pozvali na komemorativni skup povodom 10 meseci od pada nadstrešnice, na studente i
Euronews pre 49 minuta
Vreme pre 1 sat
Slobodna Evropa pre 2 sata
Danas pre 3 sata
Pravda pre 3 sata
In medija pre 3 sata
N1 Info pre 4 sati
Euronews pre 49 minuta
NoviSad.com pre 49 minuta
Tuku onesvešćene ljude, one koji leže sa lisicama, a smetaju im grube reči građana: Penzionisana pukovnica MUP Slavica Radovanović ističe da policija nije smela da primeni silu u Novom Sadu

Nova pre 19 minuta
Vreme pre 1 sat
Moj Novi Sad pre 1 sat