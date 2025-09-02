Tužilac Ilić: Policijska intervencija u Novom Sadu posledica zarobljenih institucija u Srbiji

Javni tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić je večeras izjavio da slučaj intervencije policije u poendeljak na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu pokazuje problem zarobljenih institucija u Srbiji.

On je za Insajder rekao da bi Služba unutrašnje kontrole policije, zaštitnik građana i tužilaštvo morali da ispitaju da li je došlo do prekoračenja policijskih ovlašćenja, ali nedostatak nezavisnosti i nepristrasnosti institucija sprečava efikasnu kontrolu rada policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su policajci sinoć u Novom Sadu reagovali jer je okupljena grupa ljudi "imala nameru" da nasilno uđe u prostorije Fakultetu sporta i fizičkog