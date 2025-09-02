„Nadam se da će biti bolji od Jokića“: Hrabra izjava Atamana, želi da igra sa Srbijom u finalu Evrobasketa

Ergin Ataman, selektor Turske, govorio je pred srpskim novinarima o predstojećem meču sa "orlovima", ali i duelu između Alperena Šenguna i Nikole Jokića.

Veliki derbi grupe A na Evrobasketu igra se u sredu od 20 sati i 15 minuta u Rigi, a Srbija i Turska će u direktnom okršaju odlučivati ko će sa prve, a ko sa druge pozicije proći u nokaut fazu. Svi ljubitelji košarke nadaju se pravom derbiju na terenu, a posebnu pažnje privlače Nikola Jokić i Alperen Šengun, koji su i u NBA ligi do sada imali nekoliko zanimljivih duela. Nakon što je pomenuo neke NBA zvezde iz reprezentacija koje nastupaju u drugim grupama