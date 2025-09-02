Tragedija u Sudanu: Najmanje 1.000 žrtava klizišta u regionu Darfur

Više dana obilnih padavina izazvalo je u nedelju urušavanje zemljišta koje je potpuno uništilo selo Tarasin

Najmanje hiljadu ljudi izgubilo je život u katastrofalnom klizištu u planinama Mara na zapadu Sudana, saopštio je Sudanski oslobodilački pokret/armija (SLM/A), koji kontroliše taj region. Prema njihovim navodima, više dana obilnih padavina izazvalo je u nedelju urušavanje zemljišta koje je potpuno uništilo selo Tarasin. U tragediji je preživela samo jedna osoba, prenosi Bi-Bi-Si. Pokret je uputio apel Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim i regionalnim