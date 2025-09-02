Napad na Kijevsku oblast, ima stradalih i povređenih; iz Rostova evakuisano više od 300 ljudi

RTS pre 8 minuta
Napad na Kijevsku oblast, ima stradalih i povređenih; iz Rostova evakuisano više od 300 ljudi

Rat u Ukrajini – 1.287. dan. Najmanje jedna osoba je stradala, a dve su povređene u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopštile su ukrajinske vlasti. Sa druge strane, ruske vlasti evakuisale su više od 300 ljudi iz Rostovske oblasti nakon ukrajinskog napada dronom u kojem su povređene četiri osobe.

Ukrajina: Rusija lansirala 150 dronova tokom noći Ukrajinska vojska saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 150 bespilotnih letelica iranske proizvodnje. Dodala je i da je oborila 120 dronova. (Ukrinform) Opširnije Kraće Seul: Poginulo oko 2.000 severnokorejskih vojnika u ratu u Ukrajini Južnokorejska Nacionalna obaveštajna služba (NIS) procenila je da je poginulo oko 2.000 severnokorejskih vojnika poslatih u Rusiju radi učešća u ratu u Ukrajini, rekli su
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Uživo Počelo je; Ukrajinci beže; Samleće ih? Stiže 31.000 dronova FOTO/VIDEO

Uživo Počelo je; Ukrajinci beže; Samleće ih? Stiže 31.000 dronova FOTO/VIDEO

B92 pre 43 minuta
Pistorijus: Izjave Fon der Lajen o slanju trupa u Ukrajinu "fundamentalno pogrešne"

Pistorijus: Izjave Fon der Lajen o slanju trupa u Ukrajinu "fundamentalno pogrešne"

NIN pre 1 sat
Eksplozije u rostovu na Donu, ukrajinski dronovi pogađaju zgrade! Hitna evakuacija stotina stanara u ruskom gradu, PVO ne može…

Eksplozije u rostovu na Donu, ukrajinski dronovi pogađaju zgrade! Hitna evakuacija stotina stanara u ruskom gradu, PVO ne može sve da zaustavi (foto, video)

Kurir pre 1 sat
Ne da su desetkovani, nego... Pa ovo je pokolj Putinov saveznik poslao vojnike da se bore uz Ruse, isplivali šok obaveštajni…

Ne da su desetkovani, nego... Pa ovo je pokolj Putinov saveznik poslao vojnike da se bore uz Ruse, isplivali šok obaveštajni podaci

Alo pre 1 sat
Potvrđeno: U Ukrajini im poginulo 2.000 vojnika...

Potvrđeno: U Ukrajini im poginulo 2.000 vojnika...

B92 pre 53 minuta
(Video) Leti direktno ka zgradi, a onda: - eksplozija! Snimljen trenutak žestokog napada na Rusiju: Bukte požari, naređena…

(Video) Leti direktno ka zgradi, a onda: - eksplozija! Snimljen trenutak žestokog napada na Rusiju: Bukte požari, naređena hitna evakuacija ove oblasti

Blic pre 2 sata
uživo RAT U UKRAJINI Ruski napad na Napad na Kijevsku oblast, udar ukrajinskih dronova na Rostov

uživo RAT U UKRAJINI Ruski napad na Napad na Kijevsku oblast, udar ukrajinskih dronova na Rostov

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOGuvernerPjongjangSeulUkrajinaBriselSunBela CrkvaRusijaEvropska komisijaKijevDonald Tramppožar

Svet, najnovije vesti »

ORF: Desetine hiljada odale počast žrtvama pada nadstrešnice, nagoveštaji da se spremaju izbori u Srbiji

ORF: Desetine hiljada odale počast žrtvama pada nadstrešnice, nagoveštaji da se spremaju izbori u Srbiji

N1 Info pre 27 minuta
Vučić, Vulin, počasni gost i „osovina previranja“: Šta se može očekivati od vojne parade u Pekingu? (FOTO, VIDEO)

Vučić, Vulin, počasni gost i „osovina previranja“: Šta se može očekivati od vojne parade u Pekingu? (FOTO, VIDEO)

Danas pre 43 minuta
Broj poginulih u Avganistanu zbog zemljotresa premašio hiljadu

Broj poginulih u Avganistanu zbog zemljotresa premašio hiljadu

RTV pre 3 minuta
Napad na Kijevsku oblast, ima stradalih i povređenih; iz Rostova evakuisano više od 300 ljudi

Napad na Kijevsku oblast, ima stradalih i povređenih; iz Rostova evakuisano više od 300 ljudi

RTS pre 8 minuta
Kremlj: Na ruševinama Zapada niču novi sistemi poput ŠOS-a

Kremlj: Na ruševinama Zapada niču novi sistemi poput ŠOS-a

Pravda pre 18 minuta