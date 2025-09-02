Napad na Kijevsku oblast, ima stradalih i povređenih; iz Rostova evakuisano više od 300 ljudi

Rat u Ukrajini – 1.287. dan. Najmanje jedna osoba je stradala, a dve su povređene u ruskom napadu na Kijevsku oblast, saopštile su ukrajinske vlasti. Sa druge strane, ruske vlasti evakuisale su više od 300 ljudi iz Rostovske oblasti nakon ukrajinskog napada dronom u kojem su povređene četiri osobe.

Ukrajina: Rusija lansirala 150 dronova tokom noći Ukrajinska vojska saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 150 bespilotnih letelica iranske proizvodnje. Dodala je i da je oborila 120 dronova. (Ukrinform) Opširnije Kraće Seul: Poginulo oko 2.000 severnokorejskih vojnika u ratu u Ukrajini Južnokorejska Nacionalna obaveštajna služba (NIS) procenila je da je poginulo oko 2.000 severnokorejskih vojnika poslatih u Rusiju radi učešća u ratu u Ukrajini, rekli su