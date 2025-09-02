Putin Vučiću: Rusija poštuje nezavisnu politiku Srbije; Vučić: Želimo još jaču saradnju /video/

Putin Vučiću: Rusija poštuje nezavisnu politiku Srbije; Vučić: Želimo još jaču saradnju /video/
Sputnik pre 19 minuta
Strateško partnerstvo Rusije i Srbije daje pozitivne rezultate i Moskvi i Beogradu, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Putinu da Srbija želi još jaču saradnju sa Ruskom Federacijom.
Putin je naglasio da Rusija poštuje nezavisnu politiku koju vodi Srbija pod rukovodstvom Vučića. „Naše strateško partnerstvo je obostrano korisno i donosi pozitivne rezultate i za Rusiju i za Srbiju“, rekao je Putin. Prema rečima Vučića za Srbiju veoma važna saradnja na najvišem nivou sa Rusijom u svim oblastima, a posebno u oblasti energetike i kada je reč o snabdevanju ruskim gasom. Istakao je da će Srbija zahvaljujući naftovodu koji će zajedno izgraditi sa