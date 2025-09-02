Putin se u Pekingu sastao sa Ficom i Lukašenkom

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
Putin se u Pekingu sastao sa Ficom i Lukašenkom

PEKING - Ruski predsednik Vladimir Putin i slovački premijer Robert Fico nastavili su razgovore u četiri oka nakon otvorenog dela razgovora, tokom kojih razmatraju osetljiva pitanja, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Razgovor se nastavlja. Sada su lideri sami, a razmena mišljenja o osetljivim pitanjima se nastavlja... Razgovor je veoma koristan", rekao je Ušakov novinarima, prenosi RIA Novosti. Putin i Fico razgovarali su danas o energetici i bilateralnim odnosima na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu. Predsednik Rusije rekao je tokom susreta sa slovačkim premijerom u Kini, da će Moskva ostati pouzdan dobavljač energetskih resursa za Slovačku. Kako
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaPekingKinaRusija

